林書豪19日迎來重新登錄的第2戰，也就是主場遭遇江蘇，靠著林書豪全場投12中7，含三分球投4中2，7罰6進，貢獻全隊最高22分，外加7助攻、7籃板，北京首鋼86比79力挫江蘇，目前19勝10敗，跟山東、遼寧並列第3。

「今天對手只得79分，證明我們防守很棒，策略與溝通也很好，給他們很多壓力，」林書豪表示，「我跟常林、丘天溝通很多次，持續溝通我們打的戰術，他們都打得不錯，也很自信，我回來之後球隊打得不太一樣，所以還需溝通。」

雙方打完上半場，北京首鋼僅以46比42小幅領先，但到第3節，北京先後打出13比6、10比4兩波小高潮，一舉擴大領先到17分之多，江蘇雖在末節靠著洋將拉杜利察，把落後縮小到個位數差距，北京仍靠林書豪及時穩住場上勝果。

除了林書豪手感回溫表現，漢米爾頓也替北京首鋼貢獻19分、9籃板，翟曉川16分，常林14分，才剛入選中華男籃19人名單的周儀翔，此役雖先發上場，卻只打13分鐘，拿3分、1籃板；江蘇以拉杜利察30分、16籃板表現較佳。

(中時 )