SpaceX的「乘員飛龍」(Crew Dragon)在美東時間1月19日上午11點半(台北時間晚上11點半)進行緊急火箭的測試，這是該公司載人太空船安全性的「期末考」，獲得了成功，下一次就將要實際搭載太空人前往國際太空站了。

Crew Dragon Launch Escape Demonstration

太空網(Space.com)報導，乘員飛龍太空船，在今天完成了最後一次重要測試，就是緊急火前的脫離，原本的發射時間在1月16日,可惜當地天候不好，風速太強，於是延遲到美東時間11月19日早上8時，然而當地多雲，一直遲至11點，才確定可以發射。

這一回的發射是將乘員飛龍太空船，安裝在獵鷹9號頂部，以測試當主推力的獵鷹9號火箭出意外時，乘員飛龍能夠及時脫離，帶領太空人逃生，並且能夠安全的帶太空人回來。

因此，雖然獵鷹9號火箭的安全性很高，但這一次卻要故意把它炸掉，以確定乘員飛龍太空船的應變能力。

當地時間11點30分，獵鷹9號火箭成功發射。

發射後1分27秒，乘員飛龍太空船與火箭脫離。

發射後1分37秒，獵鷹9號火箭故意爆炸。

發射後2分23秒，乘員飛龍推進段脫離，乘員艙開始回落地球。

發射後4分45秒，乘員艙頂蓋飛脫，降落傘彈出。

發射後5分40秒，降落傘完全張開。

發射後8分40秒，乘員艙落入海中，完成安全測試

乘員飛龍太空船是美國重返太空人運輸的重要王牌之一，它在去年3月就完成了首次無人飛行，運送了一批物資到太空站，表現非常良好，然而卻在4月，地面上的緊急火箭測試時，發生爆炸，經查明發現燃料管線的問題，也迫使乘員飛龍太空船延遲了所有計畫表。

不過，與競爭對手波音的星航線太空船(CST-100 ,Starliner)相比，SpaceX的進度仍然快了許多，在完成今天的測試後，今年上半年度，就有機會看到美國太空人，乘座這型太空船前往國際太空站。

(中時電子報)