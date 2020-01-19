「百年」國民黨的權力核心中常會將有大變革！國民黨代理主席林榮德19日接受本報獨家專訪表示，在周三(22日)召開的中常會，他將宣布並要求年齡超過60歲的中常委全面退出中常會，「包括我自己，未來我在國民黨，就只是一個黨員，一個忠貞黨員。」

國民黨上周三(15日)中常會，通過前主席吳敦義請辭案，由立院黨團總召曾銘宗代理祕書長，再由中常委以無記名投票，推舉曾任國代的冠軍建材集團董事長林榮德代理黨主席。國民黨預計在3月7日舉行黨主席補選與中常委改選。

林榮德接受專訪時表示，「我就只是個任期短、過渡的代理黨主席」，本來就不能大破大立，在代理期間，最重要的工作就是與黨祕書長曾銘宗密切配會，選出黨員希望、想要的下一任中常委與黨主席。

「即使是過渡時期，改革還是不能停。」林榮德不諱言，百年國民黨有很多的包袱，現階段他能做的，是從權力核心的中常會著手，勸退年齡逾60歲的中常委，「我認為檯面上，超過60歲的都應該要退，包括我。」並讓年輕一輩進到中常會，他希望未來的中常會，民選的縣市長、議員、立委等要占到80％～90％。

林榮德說，建立黨內「改革委員會」平台，也將邀請外部人士共同參與，將過去始終被人詬病、卻一直淪為空談的改革，徹底進行檢討、落實，改革不能停、也不能拖。

他強調，作為代理黨主席，能實質做的就是創造平台，至於國民黨未來的路線、兩岸主張等，是新一任黨主席的任務。

對外界認為他會被推舉是為了替黨「募款」，林榮德指出，不需要、也不會涉及到募款。黨務與企業經營不同，黨務又遠比公司經營複雜，員工到公司上班是為賺錢，黨員參與黨務是因理念相通，是相同理念的凝聚，因此參與者多是心甘情願的。

林榮德坦言，權力慾望每個人都會有，「包括我自己。」但是，他只要想到父親林田村當年只擔任一屆苗栗縣議會議長而留下好名聲，就會讓他謹記他會被推舉為代理黨主席，是因為黨遭遇到空前難題，「愈是這種時候，愈不能私心自用，必須要無私。」他說，若要撈好處，不會在這時候接代理黨主席。

(中時 )