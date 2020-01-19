超夯周日偶像劇《想見你》劇情本周超展開，一開頭許光漢飾演的王銓勝就在同一個時空中見到自己原本的身體李子維，來告訴他不要搭上死亡班機。沒想到演到後面1999小年夜真相開始逐漸展開，就是心理醫生謝芝齊（顏毓麟 飾演）所為。

《想見你》兇手現形，原來長期擔任黃雨萱心理醫生的謝芝齊就是當時李子維班上的班長謝宗儒的弟弟。（圖／翻攝自想見你粉專）

黃雨萱（柯佳嬿 飾演）和李子維在2019年見面後，討論該怎麼回到1999年小年夜救陳韻如，此時黃雨萱想起曾在1998年看過心理醫生，於是問了李子維他們班有沒有這位謝芝齊，沒想到看過照片後發現當年的班長應該是叫謝宗儒。

於是黃雨萱去找了心理醫生問清楚，沒想到謝芝齊竟說出他其實是謝宗儒小6歲的弟弟，劇情還演出謝宗儒對著弟弟謝芝齊講「你很想要（對陳韻如的照片這樣說）吧」，隨後謝芝齊更主動現身黃雨萱家，詢問穿越的事情，沒想到謝芝齊竟對黃雨萱注射讓她昏迷，自己聽著錄音機回到1999年小年夜，成為當年那個殺害陳韻如的真正兇手，甚至回到2019後被李子維回家發現他，更是拿起路邊花盆狠砸三次李子維頭部，劇情又瞬間變成恐怖片，也讓討論版觀眾心驚膽跳。

不過也有一部分討論版的觀眾今日卻看不到《想見你》，他們紛紛表示時間一到電視打開卻發現MOD機上盒因為版權問題，中視播出的節目為綜藝節目《萬秀豬王》，而不是他們等了一周的《想見你》。

(中時電子報)