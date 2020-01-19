高雄市長韓國瑜今天接連到訪前鎮魚市場、鳳山及高雄果菜市場發新春福袋，不少支持民眾跟他喊加油，不過也有不滿攤商嗆「滾出高雄」。韓國瑜表示自己當下沒聽到，不過仍好風度地回應說：會尊重各種聲音。

農曆春節將近，據《東森新聞雲》報導，韓國瑜今天到鳳山果菜市場視察時，有民眾力挺說「市長保重身體，加油」，但也有一名攤商嗆「滾出高雄」，另一位攤商則說，「叫他滾出去啦，高雄人不歡迎他」。

韓國瑜被問到此事，回應說，他當下沒有聽到，民主社會本來就會有各種聲音、各種意見，他都尊重。

(中時電子報)