高雄市長韓國瑜今天接連到訪前鎮魚市場、鳳山及高雄果菜市場發新春福袋，不少支持民眾跟他喊加油，不過也有不滿攤商嗆「滾出高雄」。韓國瑜表示自己當下沒聽到，不過仍好風度地回應說：會尊重各種聲音。

農曆春節將近，據《東森新聞雲》報導，韓國瑜今天到鳳山果菜市場視察時，有民眾力挺說「市長保重身體，加油」，但也有一名攤商嗆「滾出高雄」，另一位攤商則說，「叫他滾出去啦，高雄人不歡迎他」。

韓國瑜被問到此事，回應說，他當下沒有聽到，民主社會本來就會有各種聲音、各種意見，他都尊重。

韓國瑜若選黨主席 藍議員預言罷免案結局
開票之夜韓吃火鍋爆王淺秋約的 葉元之道歉了
韓國瑜會不會選黨主席？黃暐瀚大膽預測
館長發雞排20分鐘搶光 今台北再發2000份
選黨主席時間有玄機 李正皓爆吳敦義對韓3狠招
國民黨慘敗有跡可循？劉宗夏點出最大致命傷！
LSE官網恭賀蔡新聞 彭文正爆詭異之處
罷免案王世堅給韓建議 宅神超贊同加碼送12字

(中時電子報)

#韓國瑜 #果菜市場 #攤商 #高雄 #鳳山