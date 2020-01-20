開春第1重頭戲 喬帥挑戰澳網冠軍

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

網球職業賽事毎年的第1個重頭戲都是「澳洲網球公開賽」(簡稱澳網)，今年從1/20(一)到2/2(日)在墨爾本舉行，正好是農曆春節假期的前後，喜歡網球的朋友們可以好好把握假期的期間欣賞精彩賽事，也可以買張運彩試試自己新年的手氣。

網球四大公開賽(圖/台灣運彩提供)

1～2月的澳網跟5～6月的法網、6～7月的溫布頓以及8～9月的美網並稱為「網球四大公開賽」，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，除了比賽時間錯開安排之外，比賽的場地也有所不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網屬「快速硬地」，眾家好手在不同場地屬性下的表現也有所不同，以目前世界排名第1的納達爾(Rafael Nadal)來說，他就最擅長打泥地(紅土)，拿過12次法網冠軍，享有「紅土之王」的稱號；另一個享有「草地之王」稱號、同時也是目前世界排名第3的費德勒（Roger Federer）他就最擅長打草地，拿過7次溫布頓冠軍；至於目前世界排名第2的N.喬科維奇(Novak Djokovic)，他就非常擅長打硬地，拿過7次澳網冠軍以及3次美網冠軍，這次能否連莊拿下澳網第8冠，各界關注，運彩有提供「冠軍」玩法，大家可以來猜一猜這一次澳網誰可以奪冠。

2008-2019近12年澳網冠軍統計。(圖/台灣運彩提供)

另外運彩就個別的場次有提供「猜輸贏」(不讓分、讓分) 、「猜大小」(總局數比開盤值大還是小) 、「猜單雙」(總局數是單數還是雙數)以及「猜正比」(總盤數正確的比數是幾比幾)等玩法，也會就特別精彩的賽事提供「場中投注」(Live Betting)，讓大家在比賽開打後的過程中還可以邊看著比賽邊投注。

網球玩法說明(圖/台灣運彩提供)

還有一點要特別提出來跟大家報告的是，網球無效投注的相關提醒：「國際網球賽事因賽程安排，開賽時間常有變動，若實際開賽時間較預定開賽時間提前， 依本公司投注規範，比賽開始後才列入彩券電腦系統內的投注，為無效投注，如為單場投注，原購買金額應予退還，敬請保留彩券再次核對確認，以保權益。」

網球無效投注的相關提醒。(圖/台灣運彩提供)

(中時電子報)