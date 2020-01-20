人生就該好好享受，方式有非常多種，但你試過在巨型郵輪上耍廢嗎？雄獅旅遊今年與世界聞名的星夢郵輪旗下的世界夢號，攜手合作推出日本賞櫻之旅，2020年3月28日從基隆出發至日本鹿兒島與廣島。郵輪內擁有超過35種餐飲概念、戶外disco pary、煙火秀、滑水道等等，讓旅客盡情體驗超chill的度假模式！

有些人會擔心好幾天都待在郵輪上會不會很無聊啊？世界夢號宛如一座海上豪華遊樂園，擁有6大主題餐廳，包含中式、日式、韓式、西式，更有24小時無限供應的東南亞餐廳「藍湖」及充滿台味的「海上星光夜市」，不怕在船上餓肚子，只怕食量不夠全部吃完！

郵輪上擁有6道不同玩法的滑水道/截取自youtube

天色漸暗，意味著郵輪上的氣氛越夜越嗨！戶外的disco party及泡泡party讓人樂於待在甲板上隨著動感音樂搖擺，非常適合年輕人來這兒慶生或是與閨蜜一起瘋；除此之外，燈光秀、煙火秀也沒少，更有重金打造的星座劇院大戲和在任何角度都能看到表演的360bar。白天在郵輪上可以怎麼玩呢？不妨換上清涼的泳衣，挑戰6道不同玩法的滑水道，包含海上溜滑梯、空中索道，享受高速的刺激感或是親子一同戲水，想要怎麼玩，這裡通通都有。

入住最頂級的海上精品皇宮套房「The Place皇宮」，彷彿進入私人俱樂部享受最尊榮的服務/截取自youtube

世界夢號提供旅客最奢華的體驗，可以入住最頂級的海上精品皇宮套房「The Place皇宮」，彷彿進入私人俱樂部享受最尊榮的服務；這裡也是讓人瘋狂的購物天堂，各大精品品牌都看的到，保養品、化妝品、包包、香水等等應有盡有；另外，男士們也能玩得盡興，像是電動遊戲間、攀岩、繩索等活動，動靜皆宜，不分年齡都能盡情流連在屬於自己的樂園。

除了吃喝玩樂之外，這次還有「海上名人講堂 我的人生x我的旅程」，邀請到流通教父徐重仁及電商之父詹宏志，與大家分享各自專業領域的故事，提供旅客更多不同的選擇，在吃飽喝足之後，可以聽聽講座沉澱心靈，透過這樣的旅程獲得更多意想不到的驚喜。

「花獻愛 日本賞櫻‧船遞珍愛」賞櫻限定2020/3/28準時啟航/截取自youtube

雄獅限定，唯一航次的「花獻愛 日本賞櫻‧船遞珍愛」，讓你美夢成真！2020年1月31日前預訂報名可享早鳥優惠，每人最高可折抵NT$2500，想要體驗皇族待遇、小資價享受，絕對要搶要快！

(中時電子報)