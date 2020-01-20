一名19歲烏克蘭女孩在社交網站上販售初夜，最終由一名58歲德國健身房商人以120萬歐元（約新台幣3,992萬元）得標。

卡佳自述想要用賣淫的錢來「旅遊和享受奢華的生活」。

綜合俄羅斯衛星通訊社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名19歲烏克蘭女孩卡佳（Katya）日前在知名線上性交易網站「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）販售童貞，上周競標結果出爐，最終由一名58歲慕尼黑商人以120萬歐元價格標下，網站指出，這名慕尼黑商人在歐洲各地擁有多間健身房，還表示他願意和卡佳結婚，每月額外提供1萬歐元的生活費。

出價第二高的競標者為一名紐約律師，他喊價100萬歐元，第三名則是一名東京歌手，喊價80萬歐元。

Woman, 19, claims she's sold her virginity for £1 MILLION to a Munich businessman via a notorious online escort agency https://t.co/26pEvsAdmF — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 16, 2020

根據網站介紹，卡佳是一名居住在美國的烏克蘭女孩，她會說英語、烏克蘭文及俄羅斯文，她自述之所以公開販售初夜，是想要用這筆錢去「旅遊和享受奢華的生活」，她受訪時表示，做出販售人生第一次的決定並不容易，「原因很簡單，因為不可能重來」，她在將第一次獻給摯愛以及贏得100萬之間抉擇，最後她選擇了後者，「因為不拿錢我會後悔的機率可能更高，而男朋友有一天也可能棄你而去。」

根據報導，「灰姑娘伴遊」是惡名昭彰的性交易媒合網站，欲出售童貞的女孩必須出示醫生檢驗報告，以證明自己仍是處女，參與競標者則必須先繳交10%訂金，由於牽涉的金額相當龐大，得標者還有權指派醫生為女孩再一次進行處女膜檢查，他們最終會在德國進行交易，因為賣淫在當地合法。

(中時電子報)