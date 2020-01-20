台積電在2019年大漲4成，成為帶領台股攻上1萬2千點的領頭羊，財信傳媒董事長謝金河表示，台積電去年第4季毛利率衝上50%，繳出非常棒的成績單，他認為，今年台股在「高殖利率」的支撐下，將再加入另一重要趨動元素「毛利率」。

謝金河在臉書po文表示，這2年，台灣出現不少卓越的企業，像台積電戰略地位有如台灣的護國神山，除了股價漲不停，去年4個季度毛利率一直往上，從41.31%、43.02%、47.58%到上一季50.2%，毛利率超過5成，單季EPS也拉升至4.47元，毛利率衝高，營業利益率也水漲船高，如果台積電季季配息，從每季2元變成3元，股價會更吸引人。

他指出，還有另一家超級企業股王大立光，一般企業要把毛利率拉升至50%以上有極高難度，但大立光第4季毛利率拉到71%以上，營業利益率到62%，這幾乎已是製造業的極限，反而像一家軟體公司，大立光令人尊敬就在於這家企業創造無人可及的超高毛利率。

「如果把兩岸三地所有光學變焦鏡頭廠拿出來比一比，更可以看到大立光的出類拔萃。」

謝金河強調，去年台股有10家公司股價達500元以上，甚至4家超過千元的企業，毛利率幾乎都從4成起跳，高附加價值企業成了領航台灣的旗艦，這也成了投資的主旋律，附加價值愈高，股價也愈尊貴。

(中時電子報)