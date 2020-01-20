農曆年將至，回顧全年的操作以及未來一年的展望。去年美中貿易戰打得火熱，台股卻是否極泰來越走越旺再創29年半新高，行情每每都在絕望中開始。其中最主要關鍵有三個因素：一、全球寬鬆貨幣政策；二、台股的高殖利率；三、台商回流與轉單效益。而金豬年將結束，金鼠年過年股市封關共休市9天， 20 日封關、30日開紅盤，投資人是否該抱股過年，讓筆者來說分明。

總統蔡英文以817萬票連任成功，她在競選中承諾將持續推動5+2計劃，包括亞洲矽谷、國防產業、智慧機械等政策。由於連任成功，除了政策有一貫性之外，在外交路線上親美路線不變，外資直接用錢投票，表達對於目前現有局勢的看好，尤其台幣在1月13日升破30元大關，資金持續瘋狂湧入台股，就是最直接的表態。

在美中兩強角力下，蔡總統延續親美路線，也意味著美國的資金與技術將會持續挹注台灣，相關半導體、DRAM等產業可望再升級，正如同財經名嘴謝金河所說：這將是台灣重新翻轉的30年契機。

從產業與類股來看， 5G首波頻譜競標，各大電信商瘋狂搶標，最終拍出1380億天價，創全球最貴，從今年台股上漲的主軸幾乎環繞在5G，金鼠年從5G的建置到生態系的開展，車聯網、自駕車、智慧居家、AIOT都逐一發展。在相關零組件上功率放大器(PA)、被動元件都因為5G的提升，需求量提升20%-70%。

技術面來看，台股選後強勢站上1萬2關卡，收復短期均線 5日、10日，及月線，技術指標KD也因而從低檔向上黃金交叉，技術面開始轉趨正面。因此在資金、產業的逐步升級下，大摩喊出台股金鼠年上看1萬4千點並非只是口號，是有實質基本面支撐。

台股封關期間，美股將逐一公布第4季財報，但以目前美國經濟狀況來看，整體財報狀況應該不會太差，持續看旺年後台股行情。雖然在去年大漲過後，台股基期拉高，但筆者認為看今年台股仍是審慎樂觀的1年。（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)