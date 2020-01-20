鍾志豪(調查局提供)

台中檢調去年首度偵破電信詐欺集團在美國本土設立詐騙機房案件，查出首腦鍾志豪及女友薛燕淇在美國加州洛杉磯設機房，向大陸民眾詐財9000多萬，台中檢調運用台美司法互助機制逮獲詐團成員遣返回台，並查扣現金、名車、名表共5000多萬元，台中地檢署去年10月起訴22名嫌犯，通緝鍾、薛2嫌。調查局懷疑2嫌藏匿菲律賓，已將2嫌列為「追緝外逃要犯名單」積極追緝。

據調查，鍾志豪(77年次)、薛燕淇(81年次)年紀輕輕，就成為詐團首腦，以2嫌為首的詐騙集團多年來流竄世界各國，去年4月間在美國設點，專門假冒檢察官、公安向大陸民眾詐騙金錢，受害者無數。台中檢調透過法務部啟動台美司法互助，順利逮獲19人，並查扣市價達5000多萬元的現金、珠寶與名車。

檢調2018年接獲線報，指在逃中的鍾、薛2嫌在海外從事電信詐欺，他們並以「周遊列國」方式設置詐騙機房，再招募台灣人出國加入集團行騙，先後流竄於匈牙利、哥斯大黎加、愛爾蘭及智利、北賽浦路斯等國，橫跨歐、亞、美三大洲，且每個國家只停留約3個月。

該詐欺集團成員專門假冒大陸公安、檢察官，以電話向被害人謊稱因詐欺案被調查、藉以行騙，初估他們在洛杉磯的機房才設置2個月，詐騙所得就高達9000萬元台幣。

檢調透露，該集團流竄多國，因無法取得與國外合作，遲遲無法介入，去年4月掌握他們遷移至洛杉磯，立即透過法務部，依台美刑事司法互助協定向美方請求，獲美國司法部、移民署及海關邊境保護局協助，6月間取得台灣資料後一舉破獲機房，並遣返集團成員19人。但鍾、薛2嫌卻早於6月12日潛逃出境。

台中地檢署去年10月依組織犯罪防制條例起訴該詐團22名嫌犯，另通緝鍾、薛2嫌。據調查局情資顯示2嫌藏匿菲律賓，正積極追緝中。

(中時 )