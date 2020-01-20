農曆過年將近，許多人趕著到年貨大街採買年貨。不過，近日卻有網友指出，他到迪化街買了23顆不同口味的牛軋糖，結帳時才發現竟然要1100元，超級傻眼。抱怨文一曝光後，馬上引起網友們熱烈討論。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示18日時第一次去廸化街，而他也買了一些戰利品，算一算總共23顆不同口味的牛軋糖。但原PO說這23顆牛軋糖竟然要價1100元，讓他超傻眼，直吐槽說「是不是我跟市場脫節太久了」。

抱怨文一曝光後，馬上引起其他網友熱烈討論，有人說「法國藍帶牛軋糖」、「那裡的糖果花生等乾糧不能買，都比外面貴一倍，這是公開的秘密」、「迪化街唯一能碰的就是試吃品」、「租金貴～又一堆愛試吃的，羊毛出在羊身上」。

不過也有不少人反酸原PO，「買的下去才是讓我更訝異」、「別太重面子，當下就該還老闆走人」、「買前不會問清楚哦！」而根據東森新聞報導，被指控的牛軋糖老闆回應，這些純手工牛軋糖因為原料成本高，才會訂出1斤660元高價，還說顧客也能先問要買幾條、秤重後若不要買，他們也不會勉強。

(中時電子報)