今年獨居長輩們直呼「幸福感暴增」，因為除有華山基金會送的年菜外，還有佳冬高農綜合職能科學生親手編織的圍巾，這有如孫子送的禮物，讓他們穿戴起來不僅身暖心更暖。（謝佳潾攝）

今年獨居長輩們直呼「幸福感暴增」，因為除有華山基金會送的年菜外，還有佳冬高農綜合職能科學生親手編織的圍巾，這有如孫子送的禮物，讓他們穿戴起來不僅身暖心更暖。（謝佳潾攝）

今年獨居長輩們直呼「幸福感暴增」，因為除有華山基金會送的年菜外，還有佳冬高農綜合職能科學生親手編織的圍巾，這有如孫子送的禮物，讓他們穿戴起來不僅身暖心更暖。（謝佳潾攝）

每到歲末年終時，華山基金會就會集結社會大眾愛心送年菜給獨老，助他們溫馨過好年，而今年長輩們直呼「幸福感暴增」，因為除有熱騰騰的佳餚外，還有佳冬高農綜合職能科學生親手編織的圍巾，這有如孫子送的禮物，讓他們穿戴起來不僅身暖心更暖。

「戴起來很暖，跟買的不一樣！」長輩在收到學生親手織又親自送的圍巾後，有的笑開懷、有的則感動落淚，但都不約而同地說，這些小朋友都可以當孫子了，所以他們送的禮物就是孫子送的禮物，在接近農曆過年時收到這份禮，真的很感動，也感到很窩心。

佳冬高農指出，綜職科學生曾在謝麗紅老師的指導下，親手織圍巾送給獨老，所以此次非寒冬送暖初體驗，不過意義仍是不同，這次是謝老師在因緣際會下結識基金會社工陳佩姍，所以有了合作送暖的想法，而學生們只利用1個半月的時間，一勾一線織出愛心。

林姓學生說，在織圍巾的過程很辛苦，有時候漏針了，就要拆掉重做，大家都是邊做邊哀哀叫，不過也因為知道這是要送給獨居老人的，所以必須堅持下去。而在學生們的堅持下，100條愛心圍巾如期完成，且每條都別具意義，能讓獨老感受到手織的溫度。

此外，學生還幫長輩打掃平常難以清潔的地方，如窗溝、床板、浴廁等，學校表示，這些地方都是長輩要很吃力才能完成的事，所以盼藉學生的同心協力，快速幫助獨老有個舒適的環境。

(中時 )