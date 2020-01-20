尤俊景在恆春經營草莓觀光果園6年，每年12月至隔年4月都吸引數千人入園採草莓，但如今面臨到「不怕沒人、就怕沒果」的窘境，目前正嘗試其他品種來改善狀況。（謝佳潾攝）

返鄉青農尤俊景在恆春經營草莓觀光果園6年，每年12月至隔年4月都吸引數千人入園採草莓，高峰期時遊客數還一度破萬，但如今面臨到「不怕沒人、就怕沒果」的窘境，因草莓品種與氣候不穩導致收成大減，不過他依舊看好恆春的草莓商機，目前正嘗試其他品種來改善狀況。

尤俊景指出，去年因受暖冬影響，草莓產量銳減，而今年冬季的溫度雖相較偏低，但產量卻也更低，第1花期的收成比去年同期至少少3成，他猜測除因氣候不穩外，草莓品種可能也發生問題，因植苗在重複交配繁殖後，基因可能有變質，以致不太能適應台灣的環境。

他說，目前全台灣有種草莓的幾乎都是採「香水」種，所以他現在正在嘗試其他品種，如紅豔、櫪乙女、桃熏、美姬等，希望能從中找到更適合台灣，尤其是最適合恆春半島的品種，恆春年均溫高，要找到長期耐熱的草莓品種很重要。

尤俊景坦言，在恆春經營草莓觀光果園很辛苦，除知名度沒有大湖草莓大之外，品種與種植技術也備受考驗，不過，高屏地區約只有3甲地在種草莓、做觀光果園，而對比2縣市的300多萬人口來看，這個商機依舊很可觀，很值得經營下去，只是要找對方法。

他專業解釋道， 每年12月至隔年4月間是採草莓期，且共分3個花期，第1花期是12月起，主要供元旦假期讓遊客來摘採，第2花期則為2月起，以供農曆過年的遊客為主，第3花期則主打228連假。

(中時 )