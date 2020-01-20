近年農糧署頻在屏東發起產銷履歷相關活動，如去年先邀民眾在南州種下產銷履歷紅豆，再相約114天後採收，而連貫性的安排不僅吸引2000人共襄盛舉，大小牽小手體驗農夫辛勞的畫面更是動人。（謝佳潾攝）

近年農糧署頻在屏東發起產銷履歷相關活動，如去年先邀民眾在南州種下產銷履歷紅豆，再相約114天後採收，而連貫性的安排不僅吸引2000人共襄盛舉，大小牽小手體驗農夫辛勞的畫面更是動人。（謝佳潾攝）

近年農糧署頻在屏東發起產銷履歷相關活動，如去年先邀民眾在南州種下產銷履歷紅豆，再相約114天後採收，而連貫性的安排不僅吸引2000人共襄盛舉，大小牽小手體驗農夫辛勞的畫面更是動人。（謝佳潾攝）

5年前萬丹紅豆毒鳥事件鬧得滿城風雨，但也因而促使大家對「產銷履歷」的重視，近年農糧署頻在屏東發起相關活動，如去年先邀民眾在南州種下產銷履歷紅豆，再相約114天後採收，而連貫性的安排不僅吸引2000人共襄盛舉，大小牽小手體驗農夫辛勞的畫面更是動人。

農委會主委陳吉仲指出，從紅豆毒鳥事件後，生態環境與農藥使用間產生了跨越不了的鴻溝，幸經2年努力後，情況開始好轉，無論是去年的「千人種豆」或是今年的「闔家採收」，都獲得不少民眾認同與支持，從參加人數可以見到生產者與消費者間已建立信任感。

陳吉仲說，19日採收的產銷履歷紅豆，是去年9月28日種植的，從種植、發芽、開花、結莢到採收，都遵循TGAP（台灣良好農業規範）及不使用落葉劑，盼藉此傳達友善農耕的重要性，同時也要給予從事產銷履歷紅豆的農友支持。

他強調，他對紅豆產業特別有感情，因為他是萬丹人、家裡種紅豆，從小就要下田幫忙採收，所以他真的很鼓勵農友生產履歷優質的農產品，若通過產銷履歷驗證，每公頃可有1萬5000元的獎勵，加上紅豆不使用落葉劑，每公頃再加6500元，對農友來說是穩定的收益。

會後，陳吉仲也挽起袖子跟著大家一起下田採收紅豆，他笑說，熟悉的感覺回來了。而報名參加的2000人中，不少人在去年也是攜家帶眷參加種豆，他們不約而同地說，雖然烈陽高照，但全家一起體驗農作的感覺很棒。

(中時 )