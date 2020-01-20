新疆伽師規模6.4強震 震源深度僅16公里 房屋倒塌 1人傷 03:232020/01/20 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸新疆伽師縣19日晚9：27發生芮氏規模6.4強震。（圖取自Google地圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！大陸新疆伽師縣19日晚9：27發生芮氏規模6.4強震，震源深度僅16公里，傷亡情況未明。據陸媒報導，地震造成當地震感強烈，阿圖什、喀什等地震感明顯，轄伽師縣的喀什地區已派員前往當地了解情況，確認有無災情。 據中國地震台網觀測，震央是在北緯39.83度，東經77.21度的伽師縣境內。伽師縣位在南疆大城喀什的東北方，震央一帶距離喀什市中心區約120公里。 主震過後，距離不遠的新疆阿圖什市一帶，當晚10：23也發生規模5.2餘震，震源深度14公里。 大陸地震台官網 (中時電子報) #伽師 #新疆 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 境內基金首破4兆元 年增55％ 04:102020/01/16 財經要聞 《基金》境內基金3因素，去年底規模再創新高 11:082020/01/16 財經 內政部通過危老條例修法 限時與規模雙軌制改革 18:252020/01/16 財經 新疆阿克蘇庫車市發生5.6地震 暫無傷亡報告 18:522020/01/16 兩岸 《傳產》競爭力UP，THE Alliance擬4月擴大服務網絡規模 11:382020/01/17 財經 高雄楠梓餐廳火警 引民眾圍觀造成交通阻塞 22:342020/01/17 社會 印尼東部巴布亞省規模6.0強震 無海嘯危險 07:202020/01/19 國際 嘉義發生黑面琵鷺疑肉毒桿菌中毒 2天內6隻死亡 19:212020/01/19 生活 新疆喀什地區6.4級地震 阿圖什震感明顯 22:372020/01/19 生活 新疆喀什發生6.4級地震 部分房屋倒塌、人員受傷 22:522020/01/19 兩岸 兩岸熱門新聞 美國海軍現役情報官：對大陸，別再危言聳聽 - 兩岸 港集會再爆流血衝突 集會發言人被以煽動為由逮補 - 兩岸 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 婦女大掃除爬窗擦玻璃 下秒墜5層樓 - 兩岸 兩岸若開戰 台7天內恐死24萬人 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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