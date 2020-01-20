地牛翻身！大陸新疆伽師縣19日晚9：27發生芮氏規模6.4強震，震源深度僅16公里，傷亡情況未明。據陸媒報導，地震造成當地震感強烈，阿圖什、喀什等地震感明顯，轄伽師縣的喀什地區已派員前往當地了解情況，確認有無災情。

據中國地震台網觀測，震央是在北緯39.83度，東經77.21度的伽師縣境內。伽師縣位在南疆大城喀什的東北方，震央一帶距離喀什市中心區約120公里。

主震過後，距離不遠的新疆阿圖什市一帶，當晚10：23也發生規模5.2餘震，震源深度14公里。

(中時電子報)