康熙年間的台灣是怎樣？透過高科技3D投影，彷彿穿越時空！國立台灣博物館以4米高、13米寬的弧形幕，結合高畫質投影融接技術，打造全新沈浸式環形劇場，19日舉辦啟用儀式，推出首部放映影片「輿圖紀遊」3D動畫，未來凡開館日到台博本館環形劇場，上午10點及下午2點皆可欣賞「輿圖紀遊」，上午11點及下午3點可體驗「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR360動畫（限13歲以上民眾），憑門票入場，詳情可至台博官網查詢。

「輿圖紀遊」以高質感動畫再現饒富台灣特色的人文風情與自然景觀；同場發表「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR360動畫，透過3D角色與山林場景，搭配2D手繪詼諧神話故事，呼籲大眾重視生態保育議題。參加首映會場的民眾表示，動畫內容很有趣，好像真的就在不同的場景中，而且可以更近距看到很多生物，印象深刻。也有來香港的觀眾表示，透過動畫內容，地圖不再只是符號和圖像，會想進一步了解使用的文物與相關動植物的資訊。

「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR360動畫片劇照。（圖取自台博館官網）

「康熙台灣輿圖」是現存最早的單幅彩繪卷軸台灣全圖，以中國傳統山水技法繪製，內容以寫實手法描繪出18世紀台灣西部由北到南的山川地形、行政兵備部署、道路與城鄉生活等景觀，被譽為「台灣古圖之最」，於2010年經指定為「國寶」，亦是國立台灣博物館的「鎮館之寶」。

台博館於2016年起集結跨領域專家，完成《康熙台灣輿圖》數位重建版，預計於今年3月併同館藏的三個版本推出特展。本次發表的「輿圖紀遊」3D動畫影片，即以此版為藍本，歷時一年時間製作，結合全新的沉浸式環形劇場，以高質感動畫再現輿圖內的人文地景與符號意涵，包括台江內海、台廈道、安平晚渡、沙鯤漁火，以及造型獨特的竹排、板輪牛車、竹篙厝，並結合自然史內涵的動植物生態，包括台灣藍鵲、儒艮、白海豚、石虎、檳榔樹和苦楝樹等。

「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR360動畫片再現台灣消失的美麗山林和物種。（圖取自台博館官網）

「傳說在很久很久以前，台灣雲豹和黑熊是好朋友…」戴上頭戴式虛擬實境VR眼鏡，跟著神話傳說故事置身於台灣山林裡，擬真的3D台灣雲豹與台灣黑熊穿梭、環繞在四周，搭配生動的聲音效果與細膩的動畫製作，身歷其境體驗台灣雲豹重返山林的想像。你可能從沒想過，雲豹與黑熊的叫聲竟然類似鳥和狗的聲音，如果在森林裡聽到，可能沒有多少人會知道，猛獸就在你身邊。

(中時電子報)