葉門當局官員今天表示，叛軍青年運動（Houthis）昨天以飛彈和無人機攻擊中部馬里卜省（Marib）一座清真寺，目前造成的死亡人數已經超過100人，還有數十人受傷。

葉門外交部在推特（Twitter）發文指出：「我們強烈譴責青年運動民兵對清真寺發動恐怖攻擊…造成超過100人喪命，還有數十人受傷。」

葉門軍方一名發言人表示，死者包括軍人及平民，青年運動因為發動這起攻擊將會面臨「殘酷」報復。

軍方消息人士告訴法新社，青年運動昨天攻擊馬里卜省一處軍營內的一座清真寺。事發當時，清真寺裡的穆斯林正在進行晚禱。

傷患被送往當地一間醫院，醫院一名醫療消息人士稍早提供的傷亡數據是83人喪命、148人受傷。

但青年運動尚未承認犯下這起攻擊案。

伊朗撐腰的青年運動2014年占領葉門首都沙那（Sanaa）後，國際承認的葉門政府就一直與青年運動纏鬥。目前葉門政府受沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟支持。

(中央社)