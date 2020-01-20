足摺岬。（高知縣提供）

清澈的河水及悅耳的鳥鳴，時而穿越在地特色景觀！坂本龍馬的故鄉－四國的高知縣位於四國西南方，全縣森林覆蓋率高達80%，擁抱浩瀚太平洋，從最東邊的室戸岬至四國最南邊的足摺岬，位在高知縣西南邊「擁有270度太平洋全景的足摺岬」以及「悠閒自在的最後清流四萬十川」是日本兩大大自然秘境代表。高知縣將於2020年2月1日起推出「四萬十足摺巴士周遊券」，提供旅客暢遊高之美景！

四萬十川。（高知縣提供）

來看看可以玩哪些景點！位在龍串海域瀕臨太平洋的「足摺海洋館Satoumi(故鄉之海)」將於2020年夏季整修亮相，館內將導入大型水族箱，以龍串海岸的珊瑚礁海洋生態為中店、色彩繽紛的海中小精靈海蛞蝓水族箱也相當令人期待。路線巴士請於「竜串海洋館前」下車

「足摺岬展望台」270度的無邊際海景，可以親眼證實「地球是圓的」，富含弘法大師淵源散落於步道間「足摺七大不思議奇景」以及四國八十八所遍路第三十八番札所「金剛福寺」，充實的自然及人文景點，讓身體心靈都能充飽電。路線巴士請於「足摺岬」下車。

「最後的清流―四萬十川」搭乘屋型船享用河鮮便當，清澈的河水及悅耳的鳥鳴，時而穿越在地特色景觀，沒有扶手的沈下橋，療癒美景令人無法忘懷。

龍串玻璃船。（高知縣提供）

龍串海域是日本除沖繩外珊瑚礁生態豐富地區，除了形同背脊骨般地形奇觀「龍串海岸」及具有弘法大師淵源的「見殘海岸」、與淺水客同視角觀賞珊瑚礁的「足摺海底館」以及搭乘「龍串觀光玻璃船」體驗等。路線巴士請於「竜串」下車。

西南巴士。（高知縣提供）

「四萬十足摺巴士周遊券」分為3日型及5日型，販售價格分別為3000日幣及3,500日幣，可於四萬十市觀光協會（中村站）、四万十トラベル（中村站）・宿毛市觀光協會（宿毛站）購買。可搭乘範圍包含高知西南交通路線巴士全路線（高速巴士除外）、觀光周遊巴士四萬十足摺號全行程（每週末、例假日行駛；5月、7月、8月、12月、1月、3月為每日運行）、四萬十川巴士（運行日同四萬十足摺號）。出示周遊券另可享有設施入場費折扣等優惠。

(中時電子報)