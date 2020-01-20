送豬迎鼠！春節不免到親朋好友家串門子，伴手禮也少不了！台灣品牌《微熱山丘》因應春節的到來，首次推出具有吉祥意涵的新年限定新品「平安旺來禮盒」。禮盒以平安餅及旺來餅組成，平安餅取自蘋果諧音，以紅玉蘋果的果丁、果醬為內餡烘焙而成；旺來餅則以鳳梨命名，選用經典鳳梨醬結合滑順奶黃製成，透過禮盒的命名傳遞出平安旺來、幸福望來的祝福。

新春到來添喜氣，也來常常台灣食材製作的好滋味！ 「平安旺來禮盒」選用天然食材、無人工添加的原則，除以台灣土產鳳梨製作旺來餅，搭配日本青森縣紅玉蘋果為主角、取其諧音命名的平安餅。以紅玉蘋果製成果丁與果醬內餡的「平安餅」，透過糖漬慢煮的方式鎖住紅玉蘋果原有的甜中帶酸以及果丁口感。

「平安旺來禮盒」選用天然食材、無人工添加的原則，除以台灣土產鳳梨製作旺來餅，搭配日本青森縣紅玉蘋果為主角。（微熱山丘 提供）

圓潤可愛的蘋果造型，以些許純真蜂蜜調味，淡淡的香氣在品嚐時會慢慢在口中擴散。「旺來餅」則是以《微熱山丘》經典的土產鳳梨醬配上滑順細膩的奶黃，酸甜中帶有微微鹹香，互相映襯出彼此的風味；層次分明、細緻綻放的「鳳梨花」壓紋設計，象徵新的一年好運旺來。

平安餅、旺來餅的雙口味搭配及別出心裁的包裝，襯出飽滿的新年祝福心意。（微熱山丘 提供）

「平安旺來禮盒」盒裝也有「藝」思！禮盒以象徵新年喜氣的紅色為主色調，內裡是雙層抽屜設計，上下層各裝有四顆平安餅及旺來餅，搭配專屬的布提袋，讓送禮體面大方。

雙層抽屜底部為紅底設計，下層抽屜印有「春」字，懸掛牆上即成應景春聯，上層抽屜則可以讓大家自由塗寫，設計獨一無二的春節裝飾。禮盒外觀印有平安旺來及鳳梨花家徽的浮雕，大方喜氣又不失簡潔雅緻，讓祝福平安旺來的心意更為濃厚。經典的布提袋同樣印上鳳梨花家徽，並以橘紅色的手提把及縫線為質樸的布提袋增添一抹喜氣色彩。

年節吃糕餅添喜氣，不過也需注意熱量攝取。國民健康署也提醒大家， 要看熱量標示、聰明替代、 適量購買、酌量享用。在年節也要記得運動，品嚐美味也要注意自己健康，歡喜過年不發胖。

平安旺來禮盒。（微熱山丘 提供）

(中時電子報)