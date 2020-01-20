1/20-1/26｜星座運勢。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽來講這一周的運勢了！太陽魔羯水瓶交接時，讓整體氛圍感到騷動與紛擾，民意導向發揮影響力。周一太陽進水瓶，聚會場合多，群眾活動熱絡。

本周金、海合相雙魚，唐綺陽要大家放春節假期之餘，也別忘記對弱勢施予援手，像是男神李奧納多掏9000萬救無尾熊，得到眾人讚賞。金星雙魚讓人關注化妝、保養品、藝術等相關事物。

雙魚也跟酒類、上癮類物品、喬裝（說謊、演戲）有關，唐綺陽說這些雙魚的負面，一旦犯事也容易被抓現行、成焦點，損失可是很大的，她勸別碰為妙。

重要星象：太陽魔羯水瓶交接，太陽水瓶，金、海合相雙魚。

財運注意↓

白羊：金錢方面多勞多得、業績驚人

射手：責任之內的花費，還是必須要花

工作注意↓

巨蟹：有出差機會，海外事務忙碌不已

獅子：注意細節，魔鬼藏在細節裡

處女：適合除舊佈新，劃清界線斷捨離

魔羯：有長官運或與高層合作的機會

桃花注意↓

金牛：感情方面較不如意

天秤：忍耐一下別太挑剔，避免摩擦

天蠍：桃花多，不妨找好友聊聊、徵詢意見

雙魚：當心濫情或是酒後出問題

健康注意↓ 雙子：注意交通安全，有狀況要檢查

水瓶：當心生病，要多自我保護

(中時電子報)