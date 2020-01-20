熱鬧迎新春，今年春節有七天假期，也要記得和親朋好友走春趣！誠品生活攜手國立故宮博物院以古代新年經典「歲朝圖」為題，1/17-3/2於誠品生活南西、信義店設置「大年之初．繪歲朝」互動裝置，動態呈現「歲朝圖」的古人姿態，再運用現代語音辨識科技，創造專「鼠」自己的新年歲朝圖，還有機會抽故宮晶華「國寶經典春宴」享用翠玉白菜、肉形石等珍品美味。

應景的過年活動，也在全台誠品登場。敦南店1/17-2/20攜手日本雜誌Hanako策劃「台日年節主題展牆」，介紹傳統節慶點心與品茶文化，像是台灣傳統糕點蔴荖象徵好彩頭；日本點心金澤不倒翁糕餅，祝賀身體健康，大年初三還有舞獅獻糖賀歲；1/17-2/29站前店推「福來運轉」活動邀您於感應式「福」字燈飾裝置前拍照打卡抽紅包，還有「邊緣工事」新春市集，精選一系列可愛鼠年春聯與手作小物等您來淘寶。

把握「72小時辦年貨」獨家優惠，誠品生活南西1/16-1/19與「文化銀行」合作推出別開生面的「新春設計市集」，包括網路超人氣插畫家「Zzifan_z」等逾40位新銳設計師呈現不同的過年趣味，也匯聚各地人氣美食，例如板橋超人氣巷弄排隊甜點「點點甜甜」帶來手作義大利巧克力脆餅、伯爵茶餅乾，還有知名中式點心「無二」的8種新年精選零嘴等禮盒，邀您享年味。

台南文化中心店1/16-3/2也用蝙蝠、金魚、喜鶴與鹿等四隻吉祥動物推《100天創作計畫-好年吉祥動物篇展》討拍送禮，拍照上傳喜愛的吉祥物，即可憑當日專櫃消費200元發票兌換「插畫動物杯墊六入」乙組；高雄高醫店1/5-3/28攜手軟萌系羊毛氈插畫家「高子艾」舉辦「軟綿綿療癒日展」，將柔軟的羊毛氈製作成多款可愛人物與動物造型，邀您拍照療癒心靈。

(中時電子報)