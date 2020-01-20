CTWANT 娛樂Tea Time》下廚憶童年 李易好手藝串起三代情

李易愛做菜，也愛分享做菜過程，他的粉絲專頁《易起吃飯吧！》，更大方分享獨門食譜。這次他特別挑選了「魷魚螺肉蒜」、「花雕醉蝦」這2道有著濃厚年節氣息的菜餚，以饗本刊讀者。

以「型男大廚」形象深入人心的李易，對於吃有一定的堅持，「身體健康非常重要，我幫小孩準備便當，一定會顧慮到營養均衡。」但他也表示，不會完全限制五歲兒子Star和三歲女兒Shinny吃糖果等零食，「我自己也很喜歡吃鹹酥雞、泡麵和麻辣鍋，但不會天天吃。」

回家吃飯 好幸福

提起年夜飯，李易表示從有記憶開始，就是阿嬤一手包辦，到他大一點後，則換成爸爸操刀，「這幾年因為人數愈來愈多，爸爸就說去外面吃就好。」但有時李易帶老婆六月和小孩回家時，老爸會從早上就開始採買，準備一桌不輸年夜飯陣仗的十二道菜，從中午吃到晚上九點，讓李易深深覺得自己真的很幸福。

這回李易示範的「魷魚螺肉蒜」，就是來自李家祖傳的食譜，他強調雖然是功夫菜，但其實只要炸好排骨、依序下料便可完成。但李易特別提醒「步驟很重要」，才能將每樣食材的美味都引出來。

李易版的「魷魚螺肉蒜」，來自李家祖傳的食譜，料多實在、滋味鮮美。（攝影／林勝發）

至於「花雕醉蝦」，則是李易現學現賣的菜色，「昨天才學會，覺得這道菜非常有意思，而且很應景，擺出來也好看。」待下料後蒸煮六分鐘，紅通通的蝦子即可端上桌，除了方便，也顯得喜氣洋洋。

謀開私廚 秀手藝

開始作菜後，李易不時會向廚藝精湛的爸爸討教幾招，「雖然有時他暗坎（台語）很嚴重，但現在討論做菜，是我們維繫父子關係很重要的一環。」李易還透露，受訪前一天，愛吃西式料理的兒子Star，吃完他做的菜後，突然跑過來趴在他背上小聲地說：「今天味道可以。」讓李易感到既窩心又好笑，很開心小朋友吃得健康之餘，又能欣賞自己的手藝。

現在手上除了遊戲節目《綜藝3國智》的主持工作，以及經營粉絲專頁《易起吃飯吧！》，李易還計畫將來和爸爸一起開私廚，「我爸很早就退休了，我覺得父子一起做菜是件非常開心的事，但現在我的小孩年紀太小，至少要三、四年後他們上小學了，我才可以放心地和我爸開私廚，到時候就可以和大家分享我喜歡或拿手的菜色。」

花雕醉蝦

備料：草蝦10隻、當歸少許、紅棗3顆、花雕酒1碗、鹽巴少許

作法：蝦擺盤完畢後，加入撕碎的當歸及其它調味料，蒸熟約6～8分鐘即可上桌。

李易版的「魷魚螺肉蒜」，來自李家祖傳的食譜，料多實在、滋味鮮美。（攝影／林勝發）

魷魚螺肉蒜（湯）

備料：排骨300克、魷魚乾1隻（須先泡發60分鐘）、乾香菇5朵、筍、芹菜、紅蔥頭少許、大蒜、蒜苗2把、螺肉罐頭1罐、鷓鴣蛋適量、炸芋頭塊少許、高湯

作法：1.排骨先以醬油、米酒、香油、糖、胡椒粉及太白粉醃漬2小時後，裹地瓜粉炸到上色，或用現成排骨酥替代。

2.將魷魚等食材切好備料，陸續加入紅蔥頭、香菇、魷魚下鍋拌炒，之後加入高湯和罐頭高湯（先放適量）。待湯滾後放入排骨、芋頭、鷓鴣蛋和螺肉（不用再切），起鍋前再加芹菜及蒜苗。

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(中時電子報)