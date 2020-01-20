去年十一月，大聯大「奇襲」文曄，由於兩家公司的營收合計八千多億元，包辦台灣及大陸半導體通路市場五至七成的市占率，牽動六、七百家半導體及零組件公司，因此備受矚目。

文曄在2019年創下營收新高，卻面臨大聯大奇襲收購的危機。（圖／本刊攝影組）

二○○五年成軍的大聯大，在董事長黃偉祥主導下，十年內以投資控股形式併購七家公司，坐上全球半導體通路商的龍頭寶座，打造年營收五千一百億元的規模。

文曄則由出身桃園農家的鄭文宗於一九九三年創辦，那年他才二十九歲，靠著與客戶的合作關係一路做大。「鄭文宗對上下游的客戶，都是信用第一，公司成立一個多月，華碩、技嘉和微星就來下單了。」一位半導體通路同業表示。

去年十月間，擁有領導地位的全球半導體公司「德州儀器」（德儀），打算二○二○年底收回代理權，這讓原本井水不犯河水的大聯大及文曄有了交集。德儀業務占大聯大營收的一一％，占文曄營收的二○％，顯見德儀這一招，文曄受創比大聯大還深，大聯大趁勢出手。

約一個月後的十一月十一日，大聯大宣布暫停交易，隔天下午舉辦記者會，宣布以每股四十五˙八元收購文曄三○％股權，交易總額八十一億元。大聯大評估，文曄營收獲利一直擴大，若收購三成股權可認列年獲利七．五億元，再加上三億元股息，可使大聯大獲利提升一二％至一五％。

文曄董座 鄭文宗

年齡：56歲

經歷：旭寶業務經理

學歷：東海大學工業工程學系

大聯大董座 黃偉祥

年齡：65歲

經歷：世平集團董事長

學歷：成功大學工程科學系

大聯大搶親文曄 看上高獲利

（資料來源／公開股市觀測站）

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(中時電子報)