英國一名51歲女子布拉姆利（Sue Bramley）7年前買房，特別挑選有院子的一層樓平房，可以種種花草，打算和一家人打造溫暖的家。不過，這些年來不管她種什麼花，都很快就死了，直到警方上門才讓真相曝光，原來院子裡竟埋了2具被謀殺的屍體。

綜合外媒報導，布拉姆利7年來在新家過得很開心，天氣好的時候，會和家人一起在院子裡聊天和聚會，也曾舉辦過生日派對，她說：「我的侄子、侄女都會來玩，他們會在院子裡挖寶，現在想起來覺得離屍體好近！」她並表示女兒一直想在院子裡種花，但是不管種什麼，都很快就枯萎了。

警方開挖後院，找到被謀殺的前屋主屍體。（示意圖／Pixabay）

直到諾丁漢郡（Nottinghamshire）警察找上門，對布拉姆利說，懷疑她家曾經發生事故，並帶來機械在院子裡開挖，她才終於明白為什麼「種什麼死什麼」。布拉姆利說：「他們挖了3小時之後開始用小鏟子，我看到挖出一些東西，覺得好像是骨頭。」

原來死者是這間房子的前屋主帕特里夏（Patricia）和威廉（William Wycherley）夫妻，他們的女兒、女婿（Susan and Christopher Edwards）親手殺了他們，然後假裝他們還活著，竊取了24.5萬英磅（約台幣981萬元）的退休金、福利金，但直到兇手被補時，還有高達16萬英磅（約台幣641萬元）的債務。

布拉姆利出庭作證，她說這對兇手夫妻在法院時，「就像在看氣象預報一樣，沒有任何反應。」日前判決出爐，兇手被判25年徒刑；布拉姆利說：「死者沒有對我們造成傷害，我不害怕繼續住在這裡。」她並在院子裡種下灌木叢，以紀念被謀殺的老夫婦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)