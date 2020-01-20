哈利王子19日首度打破沉默，對外回應為何做出淡出王室的決定。

在英國王室宣布哈利與梅根放棄「殿下」（HRH）頭銜後，哈利王子昨（19）日打破沉默，首度公開回應，他說夫妻倆淡出王室是因為實在「沒有其他選擇」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，在哈利與梅根片面宣布退出王室高級成員、尋求財務獨立後，白金漢宮18日發出聲明稿，指出哈利夫婦自今年春天起將不再使用「殿下」頭銜，同時也不會再正式代表女王執行王室任務、不再獲得公共經費。

周日晚倫敦一場為非洲愛滋病童募款的慈善活動上，哈利王子首度對外公開談論淡出王室的決定，他在開場白中表示，「我只能想像過去幾周裡，你們所聽到或是讀到的事情，但我想要你們盡可能地從我這裡知道真相，並不是作為王子或是公爵的身分，就只是哈利，這個你們當中許多人過去35年來看著他長大的人。」

他說對這樣的結果感到「極度傷心」，夫妻倆並不是輕易地做出這樣的決定，而是在經過「多年的挑戰」以及「數月討論」後做出決定，「我知道我並不總是對的，但到目前為止，確實沒有其他選擇。」

「我們的願望是，在沒有公共資金支持下繼續為女王、大英國協、軍隊服務，但很不幸的，這是不可能的。」

「我已經接受這個事實，也知道這並不會改變我是誰或是我是怎麼樣的人，但我希望能讓你們了解事情發展，我的家庭將自我所知道的一切退出，向我所希望的更平靜的生活邁出一步。」

但他也澄清夫妻倆並不是要「走開」（not walking away），「英國是我的家、我愛的地方，這永遠不會改變」，「我生於這樣的生活，為我的國家及女王服務是莫大的榮幸。」

(中時電子報)