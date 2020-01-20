武漢肺炎疫情開始擴散！武漢市衛生健康委員會公布最新統計數字，指出1月18日「2019新型冠狀病毒」感染的肺炎確診病例59例、死亡1例；1月19日又有確診病例77例，周末兩天一共暴增了136例，死亡的已有3人，顯示武漢肺炎正在中國大陸快速擴散中。

武漢巿衛生健康委員會表示，武漢肺炎新增的136例患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，最大89歲；發病日期均在年1月18日前；初期症狀大多為發燒、咳嗽或胸悶、呼吸困難。

該委員會說，136例新增確診病例中，輕症100例、重症33例、危險重症3例（其中1例死亡），現正進行流行病學調查，其密切接觸者也持續追蹤。

根據武漢巿衛生健康委員會統計，截至昨天晚間22時，武漢肺炎累計病例198例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例。累計追蹤密切接觸者 817人，現僅剩90人還在追蹤當中。

(中時電子報)