新年來臨，家家戶戶都沉浸歡樂氣氛中，卻有一群寒士在冷風中難以溫飽，新北市吳師傅熱炒店自掏腰包，提供愛心待用餐給有需要的人食用。而「吳師傅」老闆吳奕堃（39歲）出身清貧，早年是人稱的「歹子」，10年前家庭變故而浪子回頭，希望藉著手藝溫暖弱勢族群的身心靈。

去年12月25日深夜，他頂著低溫來到基隆崁仔頂魚市，一進入市場便收起往常的嘻笑神情，眉眼間帶著深深的慎重和專注，人聲鼎沸的吵雜及店家的推銷話語都難以影響他，逛了2圈才決定要購買的漁獲，最終帶著精挑細選過的海鮮踏上歸途。

10年前的吳師傅還是在街頭逞兇鬥狠、舞刀弄槍的「浪蕩子」。（圖／讀者提供）

讓人難以想像的是，10年前吳奕堃還是在街頭逞兇鬥狠、舞刀弄槍的「浪蕩子」，眼中只有義氣沒有意義，兄弟1句話便抄起傢伙「相挺」，更因打架滋事多次進出警局，父母為這兒子傷透腦筋，規勸都被當成耳邊風，只能在責罵的同時替他善後。

「出事的時候才知道『兄弟』都是假的，只有家人是真的。」吳奕堃說，他曾在打架時無故鳴槍，被警方依槍砲彈藥刀械管制條例移送，但在警局時，過去「肝膽相照」的朋友全都消失無蹤，只有年邁的父母四處為他奔走。

吳奕堃的生活極為節儉，卻總擔心寒士是否有飯可吃，閒暇時會烹煮數10份的炒飯湯品，在大台北地區，分發給清寒的街友。（圖／張文玠攝）

吳奕堃說，他知道自己已經沒有跌倒的本錢，開店之初都在餐廳內打地鋪，日以繼夜的操勞曾讓他重病住院，即使醫生要求留院休養，但他仍拖著病體繼續打拚，終於在競爭激烈的環境中打出一片天，被眾人尊稱為「吳師傅」。

得來不易的成功沒有讓吳奕堃志得意滿，反而使他思考自己能做什麼回饋社會。而1個寒冬刺骨的冬天，有位撿資源回收的老先生推著推車步經吳奕堃的餐廳，躊躇許久才走進店內，靦腆詢問是否能用電池換1碗麵吃。

「那天很冷，但他穿的很薄，手腳都在發抖，告訴我他肚子好餓，可不可以給他吃的。」吳奕堃回憶，老先生的語氣既害羞又害怕，看來是已經被許多店家拒絕，他立即將老先生請到座位，煮了1碗熱騰騰的什錦湯麵奉上，看著老先生在氤氳熱氣中的笑容，吳奕堃似乎也找到了新的人生方向。

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(中時電子報)