新北市吳師傅熱炒店在新莊當地頗具盛名，但老闆吳奕堃（39歲）並沒有志得意滿，他時常開著車，滿載著熱呼呼的餐點，分送給大台北地區的街友；但讓人難以想像的是，10年前吳奕堃還是在街頭逞兇鬥狠的浪蕩子，因為父親的胃癌、母親擔憂心痛的淚水，喚回吳師傅的心，決心一間扛起家中經濟重擔。

吳奕堃出身雲林鄉村，家境並不優渥，國中就輟學北上當學廚，大都市的繁華讓他結交許多「好朋友」，下班後就跟著所謂的「兄弟」吃香喝辣，還一度辭去餐廳工作，在「大哥」帶領下放款收帳，拿到錢便去酒店揮霍玩耍，混跡江湖的生活看似光鮮，實則步步凶險，他也因而背上前科，險些遭受牢獄之災。

「出事的時候才知道『兄弟』都是假的，只有家人是真的。」吳奕堃說，他曾在打架時無故鳴槍，被警方依槍砲彈藥刀械管制條例移送，但在警局時，過去「肝膽相照」的朋友全都消失無蹤，只有年邁的父母四處為他奔走。

吳奕堃出身雲林鄉村，家境並不優渥，國中就輟學北上當學廚，大都市的繁華讓他結交許多「好朋友」，下班後就跟著所謂的「兄弟」吃香喝辣。（圖／讀者提供）

而當時吳父被診斷出胃癌，老家祖產又被拍賣，老母親蠟燭二頭燒，還得為這個兒子焦頭爛額，母親的眼淚終於讓吳奕堃幡然醒悟，決定告別過去的飄泊生涯，重新跟著名廚拜師學藝，從小吃店開始做起，經歷過數次失敗，慘賠約5百萬後才擁有自己的餐廳。

吳奕堃說，他知道自己已經沒有跌倒的本錢，開店之初都在餐廳內打地鋪，日以繼夜的操勞曾讓他重病住院，即使醫生要求留院休養，但他仍拖著病體繼續打拚，終於在競爭激烈的環境中打出一片天，被眾人尊稱為「吳師傅」。

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(中時電子報)