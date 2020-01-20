新北市新莊區公園路上的吳師傅熱炒店，憑著物美價廉、真材實料的餐點，在新莊打出一片天，店內常座無虛席，老闆吳奕堃在成功之餘，反而開始思考如何回饋社會。在一個寒冬刺骨的冬天，有位撿資源回收的老先生推著推車步經吳奕堃的餐廳，躊躇許久才走進店內，靦腆詢問是否能用電池換1碗麵吃，讓他決定開始投身公益，用他的手藝，帶給在困境中的人希望。

「那天很冷，但他穿的很薄，手腳都在發抖，告訴我他肚子好餓，可不可以給他吃的。」吳奕堃回憶，老先生的語氣既害羞又害怕，看來是已經被許多店家拒絕，他立即將老先生請到座位，煮了1碗熱騰騰的什錦湯麵奉上，看著老先生在氤氳熱氣中的笑容，吳奕堃似乎也找到了新的人生方向。

吳奕堃的破舊小貨車變成「清寒送暖餐車」，街友看到他出現便笑容滿面，滿心期待能飽餐一頓。（圖／張文玠攝）

「只要開口就會給，1碗麵或炒飯不算什麼，大家吃飽比較重要。」自那天起，吳奕堃默默的在店裡開始準備愛心待用餐，雖然沒有張貼公告，但附近的弱勢家庭都知道他的善行，每當走投無路、無飯可吃，總會鼓起勇氣來找「吳師傅」，吳奕堃也把他們當一般客人款待，為受贈者保留尊嚴。

若碰上店內難得的休假日，吳奕堃也閒不下來，時常受邀到育幼院或社福機構當義廚，為失依孩童和弱勢族群加菜，更毫不保留的傳授手藝，讓孩子飽餐之餘還能學會基本功，將來能靠自己的手藝翻身。

吳奕堃的生活極為節儉，卻總擔心寒士是否有飯可吃，閒暇時會烹煮數10份的炒飯湯品，開著車在大台北地區閒晃，看見倒臥路邊的街友便詢問用餐了沒，若需要者超過準備的數量，他還會表示歉意，自掏腰包購買食物，久而久之，吳奕堃的破舊小貨車成為「清寒送暖餐車」，街友看到他出現便笑容滿面，滿心期待能飽餐1頓。

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(中時電子報)