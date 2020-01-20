吳師傅熱炒店老闆吳奕堃原是一個浪蕩的「歹子」，因為父親的病、母親的淚，讓他變成在新莊地區頗具盛名的善心餐廳老闆，他對自家員工也特別包容，中輟的學生來應徵總優先錄用，耳提面命教會他們廚房大小絕活，期盼這些「迷途羔羊」能透過手藝改變命運，員工阿國（化名）因通緝被逮捕時，吳奕堃二話不說就付錢保人，希望給年輕人改過自新的機會。

阿國透露，他出生就沒有父母，在育幼院中長大，7歲時被富裕人家收養，但並沒有開始當「少爺」，全家僅阿嬤真心真意疼他，其他人則把他當成空氣，他也因身世常被霸凌欺負，小學就開始打架鬧事，阿嬤擔心他學壞，國中就送上台北念寄宿學校，他卻迷失在花花世界中。

吳師傅熱炒店內掛著許多公益團體為了感謝他的善行，而贈送的感謝狀。（圖／張文玠攝）

「除了阿嬤跟吳師傅，沒有人真的對我好過。」阿國說，阿嬤過世後，他自覺無人牽掛，每日跟著豬朋狗友四處鬼混，曾酒駕被逮捕，因居無定所未收到法院公文而遭通緝，在吳奕堃餐廳上班第4天就有警察上門，所幸老闆伸出援手，他則願意任勞任怨打拚，用行動回報吳奕堃的信任。

「廚師最大任務就是讓大家吃的開心，只要有能力我就會繼續做下去。」吳奕堃說，他書念得不多，最擅長的就是煮菜，也不忍心看別人餓肚子，希望能藉由餐點表達說不出口的關懷，成為溫暖弱勢族群的力量。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)