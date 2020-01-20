27歲的網紅米砂（Misa），去年與孫安佐的墮胎風波鬧得滿城風雨，當時身心俱疲的她，放話引退後轉趨低調，去年底又重出江湖，自曝除了削骨擺脫「本壘板臉型」，還交了一個素人男友，可惜戀情僅維持3個月就掰掰。不過，就在粉絲以為米砂正在療情傷之際，她似乎早已悄悄搭上小她3歲、身高191公分的排球選手李興國。

米砂一月五日以「男方承受不了輿論壓力」為由，宣布與交往三個月的素人男友和平分手。她曾表示自己是「溺水的人」，素人男友前來搭救卻險些溺死，最終只能選擇放手，並要對方「先自救」，語氣中滿是無奈。

沒想到才過了一周時間，自稱「老濕姬」的米砂，就被網友抓包和男子排球隊「雲林MIZUNO」的選手李興國公開放閃，互動就像熱戀中的小情侶；看似沾不上邊的二人，在米砂宣布「恢單」後開始蠢蠢欲動。

米砂與孫安佐曾因合作拍片而爆出火花，後來米砂還自爆為孫墮胎。（圖／翻攝自米砂IG）

一月十三日，李興國在個人IG貼出一張合照，身高一百九十一公分的他，躺在一名短髮女胸前，對方則摟著他的頭往懷裡靠。仔細一看，短髮女正是剛剪了頭髮的米砂，兩個人癟嘴對著鏡頭賣萌，立刻吸引許多粉絲按讚。

或許是被太多熱情粉絲嚇壞，李興國沒多久就把文章刪除，改貼出參加排球賽事的近照。此時女主角米砂也浮出水面，留言替他「加油」，李興國看到後則甜蜜回應「好」，還在後方附上一個噘嘴的表情符號索吻，絲毫不避諱二人之間的關係。

米砂自製應援看板現身球場替新歡李興國加油。（圖／翻攝自李興國IG）

(中時電子報)