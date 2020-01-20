群聯(8299)於周末舉辦主題為「群起壯志、聯霸蒼穹」旺年會尾牙，董事長潘健成於今年扮演機長，除了感謝所有同仁及夥伴客戶們的相挺之外，更宣示將持續帶領群聯邁向下一波成長新頁，也將加碼13億於台灣投資研發新廠。

2019年對於快閃記憶體產業是酸甜苦辣的一年，中間歷經了NAND市價劇烈波動、斷電、火災、貿易戰、缺料等等的突發事件，對於體質相較不穩的企業在這一波的淘汰戰中，紛紛面臨跳船的危機。然而，群聯在這一波的激烈競爭中，不僅活得好好的，2019全年度營收刷新了歷史的新高，更持續加碼13億於台灣投資研發新廠，佈局下一個20年的成長。

潘健成表示，2019年雖然大環境不佳、但公司營運在各部門及同仁們共同努力之下，交出了一張漂亮的成績單，公司也非常樂意透過實質的獎酬機制，群聯至今已經要邁入第二個20年，五廠也將於今年3月動工，預計完工後也將大幅度的增加研發人員，持續提升群聯長期引以為傲的研發大軍，此外，新廠也將提升未來營運所需的相關資源，包含高階NAND儲存應用市場所需的長期供貨物料等。

潘健成也強調，下一個20年群聯要持續成長，除了持續研發投資以外，大量的研發人才將是關鍵。

(時報資訊)