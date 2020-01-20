武漢市衛生健康委員會20日清晨通報，關於新型冠狀病毒感染的肺炎情況，迄2020年1月18日0-24時，治癒出院5例，新增病例59例，死亡1例；1月19日0-22時，治癒出院1例，新增病例77例。截至1月19日22時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡3例。

武漢衛健委表示，武漢市在不斷規範各級各類醫療機構預檢分診和發熱門診運行的基礎上，按照新修訂的新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案，進一步加大了新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例篩查力度，同時進一步完善檢測方案，優化檢測流程，加快了檢測速度。大陸國家、省市專家組結合臨床表現、流行病學史和病原學檢測結果進行綜合研判，1月18日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例59例，1月19日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例77例，兩日共新確診病例136例。

136例患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，年齡最大的89歲；發病日期均在2020年1月18日前；首發症狀大多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難。根據新修訂的診療方案，患者病情按照輕、重和危重進行分類，其中輕症100例、重症33例、危重症3例（其中死亡1例）。新增病例相關流行病學調查正在深入進行，其密切接觸者也在追蹤中。

截至1月19日22時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者 817人，已解除醫學觀察727人，尚在接受醫學觀察90人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。將繼續對新發現的疑似病例及時進行採樣檢測。

冬春季是呼吸道傳染病高發季節，也是病毒性肺炎的高發時期。專家提示，民眾要注意防寒保暖、室內通風和個人衛生，加強體育鍛煉，保持清淡飲食，避免到人群密集場所活動。有咳嗽、噴嚏時戴口罩或用紙巾、衣物遮擋口鼻以減少病菌傳播。密切關注發熱、咳嗽等症狀，出現此類症狀應及時就近就醫。

(中時 )