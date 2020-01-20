LVMH集團（酩悅軒尼詩-路易威登集團）近年事業版圖擴張，還被稱外界以「暴力併購」來形容。日前旗下的路易威登（Louis Vuitton）買下全球第二大、比網球還大的未切割原鑽，雖然價格未曝光，但有專家認為最高可能將近美金1950萬元（台幣5.88億元）。

綜合外媒報導，LVMH已跨足烈酒、葡萄酒、香水、時裝、化妝品、鐘錶、精品等領域，至於珠寶領域當然也不會放過，包含唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）、軒尼詩（Hennessy）、克里斯汀·迪奧（Christian Dior）、寶格麗（Bulgari）等數十個知名品牌，都隸屬LVMH。去年集團以美金162億元（約台幣4891億元）併購Tiffany（蒂芙尼），被外界稱為「暴力併購」。

LV買下的1756克鑽石原石Sewelô。（圖／lucaradiamond）

去年4月，南非出土一顆重達1756克拉的超大鑽石原石，被取名為Sewelô（意：稀有的發現），日前被LV買下；LV被業界認為是想要攻入頂級珠寶市場，這從去年的併購案中也可看出。雖然購入價格未公開，不過鑽石專家柯爾明德（Tobias Kormind ）說：「這顆鑽石是以尺寸而出名，但從外表的暗黑色看來，相對質量較低。我估計價格約在美金650萬至1950萬（約台幣1.9至5.88億元）之間。」

之前鑽石市場也曾有過大顆原石交易，分別是1109克拉的「Lesedi de Rona」和812克拉的「Constellation」鑽石，成交價分別為美金5300萬元、6310萬元（約台幣16億、19億元），品質都比LV這次收購的原石高。

LV執行長柏克（Michael Burke）表示將對這顆鑽石以訂作的方式處理，LVMH集團寶石鑑定負責人則表示，將花3個月研究如何切割鑽石。

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(中時電子報)