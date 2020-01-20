交通部觀光局連10年與中國大陸江蘇合作舉辦「台灣江蘇交流燈會」，18日於江蘇常州正式點燈，預計將吸引逾千萬遊客觀賞。觀光局為即將在台中后里舉辦的「2020台灣燈會」強力宣傳，吸引陸客在台灣燈會期間前來台旅遊並賞燈。

觀光局為宣傳台灣燈會活動，同時加強吸引陸客來台，自2010年起與江蘇省合作辦理「台灣江蘇交流燈會」，今年邁入第10屆，且連4年於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦。燈會展期自1月18日至4月6日，長達49天展期預計將吸引逾千萬遊客觀賞。

觀光局此次台灣燈區主燈以「爵士好鼠」造型設計，基座環繞歷屆交流燈會主燈意象，十二生肖鼠在首，命名為「一元復始、曙光再旺」，「曙」光亦有「鼠」年諧音之意，也代表對未來期許與無限希望。

觀光局說明，全區設計理念以吹奏著薩克斯風的元氣錢鼠，展現「爵士之都－台中」的藝文氣息，搭配山林守護者台灣帝雉、台灣水鹿，下方以2020台灣「脊梁山脈旅遊年」為主題，台灣五岳山脈及台灣石虎呈現山岳景緻。

另外，為了凸顯台灣豐富的海洋及山脈等自然元素，運用光環境手法與主燈一同布置，兩側以野柳女王頭、三仙台跨海大橋等知名景點，海豚、鯨魚呈現海岸山脈及太平洋景緻，再由「喔熊」帶領大家觀看日出曙光與繽紛彩蝶，象徵鼠年一元復始、曙光再旺。

觀光局表示，「台灣江蘇交流燈會」堪稱為兩岸最成功的交流典範，由於首屆台蘇燈會於南京舉辦，今年特別攜手南京市文化和旅遊局、南京秦淮河文化旅遊基金會，重返南京舉辦「台蘇燈會南京相遇」主題展，自1月16日至2月23日於南京夫子廟遊客中心展出。

觀光局指出，「台蘇燈會南京相遇」主題展集結台灣燈會2007年迄今主燈及特色燈區攝影作品，並於活動期間提供當地小朋友領取台灣燈會小提燈，除增加台蘇交流燈會亮點，也大幅提升台灣燈會品牌曝光度，達到來台賞燈旅遊的宣傳效果，吸引陸客來台旅遊。

(時報資訊)