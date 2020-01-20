結婚習俗非常多，通常都會請老師算命，挑個好日子結婚。命理專家周映君日前就分享，一對即將結婚的新人選定日子後，卻遇上親人相繼過世，因此婚期只能一延再延，到了第3年以為能順利修成正果，未料新娘居然換人了，且竟是原新娘的閨蜜。

命理專家周映君日前在節目《新聞挖挖哇》說，這對新人家境不錯，門當互對，結婚的良辰吉日很快就定下來，未料男方的奶奶在大喜之日前突然過世，因趕不到「百日娶」，只好依循傳統，讓新人等到「對年」結婚，就是奶奶過世後一年再結。

之後新日子再度選定，未料換女方的父親過世；周映君指出，這對新人結婚過程相當不順利，接連面臨家中親人過世，因此婚事也只能再延後。

只是到了第3年，原以為新人可以修成正果，正式走上紅地毯，沒想到男方的爸爸竟要重新合八字，原來新娘已經換人了；周映君一問才知道，竟是新娘的好閨蜜看上男方的家世，介入新人間感情、橫刀奪愛，甚至還已經懷了孩子，誇張劇情讓來賓都相當傻眼。

(中時電子報)