神準(3558)歷經約2年調整，透過產品調整，將有線產品比重拉高，董事長蔡文河受訪時就指出，今年有線網路、無線網路產品將迎來黃金交叉，神準今年的營運會漸入佳境，力拚比去年好。

蔡文河表示，今年的農曆年較早，工作天數本來就少，加上傳統季節性關係，所以預估第一季持續淡季，和去年第一季差不多，但第二季開始漸入佳境，神準這1~2年持續轉換產品結構，主要是因為無線網路受到很大競爭，其中家用的無線網路市場真的不值得經營，所以神準積極往有線網路方面走，主要分為交換器即針對資料中心的交換器，另外，就是「Network Computing」是一個類似IPC的概念，也可以說是更高階的交換器，會加上一顆英特爾的IPC，網路運算伺服器、網路訊號交換器等都會用到，看好隨著5G上路，頻寬加大以及邊緣運算的運用加大，神準也因為5G持續改變產品結構應戰，看好「Network Computing」一定是未來的趨勢，神準這方面這兩年下了很大的功夫。

蔡文河表示，神準在過去兩年開始調整，已經有小成就，以往無線網路占比高達60~70%，但去年已經收斂到47%，而有線網路上升到42%，顯示無線網路的比重往下，有線網路比重開始提升，也帶動毛利率回溫，這是在去年明顯有改善的一環，他也說，今年有線網路部分有機會超越無線網路部分，力拚營收占比過半，有線網路部分有機會上看6成，相信今年的營運會漸入佳境，力拚比去年好。

在WiFi技術上，蔡文河預估，下半年802.11ax(即WiFi 6)會開始明顯出貨，現在對802.11ac出貨會比較保守，以控制庫存，且兩者的價差現在還很大，但預計等下半年量產後，AP、晶片等價格就會下修，預計價格就會下來，802.11ax和802.11ac的價格會越來越接近，滲透率上看7成，但WiFi的資訊安全也持續受到重視，神準要做品牌這一塊，也必須著重。

在資金需求上，由於神準現在新廠正在蓋，會在新廠導入很多自動化，去年下半年也開始投入毫米波的研發，該領域的投入成本、設備支出相當高，但神準目前尚無增資的打算。

神準持續加重垂直領域的發展，包括長距離通訊系統、工業電腦以網通相關零組件三大部分，垂直整合對毛利率有加成的作用，沖壓廠今年第二季就會開始運作，使得折舊、攤提都會拉升，預估2年就會開始完全自製，降低成本。

在自有品牌上，神準品牌「EnGenius」營收占比2019年約僅1成、ODM/OEM拉高到9成，主要是因ODM/OEM這一塊拉升的很快，所以針對品牌這一塊，神準努力在做品牌轉型，讓市場印象不再認為神準得品牌只是在做無線產品。

(時報資訊)