鼠年出生的當紅韓星不少，女團「TWICE」就有Momo、Sana和定延3人；近年暴紅的姜丹尼爾，還有以超夯韓劇《無意間發現的一天》走紅的路雲和金永大，也都是老鼠寶寶。鼠年來臨前，「中華民國星相學會」副理事長小孟老師以塔羅牌預測6人運勢，希望有助他們在本命年趨吉避凶。

Momo（TWICE）工作桃花皆旺

抽到魔術師正位，顯示她的運勢提升、知名度擴展，工作運90分，鼠年有望大放異彩。去年Momo與「Super Junior」的希澈傳出緋聞，今年初男方透過經紀公司公開認愛，不過新的一年裡，Momo仍可能會出現很多追求者。

Sana（TWICE）當心禍從口出

抽到寶劍A正位，代表講話直接、很做自己，但要小心刺傷別人；工作會有亮眼成績，但也易被攻擊。去年Sana在平成時代的最後一天，於官方IG寫下換年號的心情，遭部分激進人士上升到日韓議題，小孟老師提醒，Sana命格愈紅是非愈多，因此要謹慎發言，明年工作運85分。

定延（TWICE）注意瘋狂粉絲

抽到愚人牌，桃花運勢旺盛，但要小心遇上瘋狂粉絲。此牌也顯示定延2020年的知名度有所拓展，運氣也有所提升，不過可能會遇到瘋狂粉絲，讓定延有點頭痛，工作運95分。

姜丹尼爾 負面情緒激增

抽到寶劍十正位，代表他的負面情緒很強，要注意他的壓抑爆發。去年底姜丹尼爾在音樂節目《THE SHOW》拿下冠軍，卻惹來造假爭議，之後他在官網連發3篇求救文，甚至說出「我真的太累了，希望誰來救救我就好了。」小孟老師提醒粉絲或家人要多關心他，不然恐會傷害自己，2020年工作運僅20分。

路雲（SF9）攀上一線有望

抽到皇帝牌正位，新的一年人氣指數旺到爆表，知名度更甚以往，海外指數更高。路雲雖是男團「SF9」成員，但演出韓劇《無意間發現的一天》後才走紅，鼠年將會有更多代表作出現，另外貴人運持續加持，只要不耍大牌，2年後很有機會變成一線明星，工作運勢100分。

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金永大 感情務必低調

抽到戀人牌逆位，代表他的顏值過人，婆媽都喜愛他，但感情方面要保持低調，不要與其他人有曖昧被揭發，只要多加留意就能再提高人氣。金永大和路雲同樣以《無意間發現的一天》闖出名號，此牌建議他要有更突破、更爆炸性的演出，才能更上一層樓，工作運勢88分。

小孟老師

兩岸三地各節目及媒體專欄占卜專家

（圖／愛奇藝台灣站提供）

清水孟塔羅連鎖創辦人

中華民國星相學會副理事長

（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／小孟老師提供）

(中時電子報)