向來主張「合意收購」的大聯大，這次啟動「非合意收購」，格外引人注意。為此，大聯大財務長袁興文三番兩次解釋，這宗收購是「財務投資」、「不會參與經營權」。不過，大聯大的誠意，文曄完全感受不到。

攤開大聯大的併購史，可以推溯至2005年，由世平與品佳公司透過股份轉換方式合組大聯大投資控股，之後一連串透過併購擴大事業版圖，包括富威、凱悌、詮鼎、全潤、友尚、大傳及捷元等，確實是大聯大事業版圖不斷擴張的主要方法。

文曄財務長楊幸瑜告訴本刊記者，「十一月十一日大聯大宣布暫停交易，第二天下午四點半，大聯大召開記者會，我們才得知大聯大要收購文曄三○％的股權，自己從觀眾變成了主角！」

文曄財務長楊幸瑜表示，在沒有事前溝通的情況下，得知大聯大要收購文曄股權，十分意外。（圖／趙世勳攝）

楊幸瑜說，直到開記者會前半小時，大聯大才透過旗下「世平興業」董事長張蓉崗，連絡在大陸深圳出差的文曄董事長鄭文宗。鄭文宗第一時間錯過電話，晚上才被同仁告知此事，隔天立刻飛回台灣坐鎮。

大聯大和文曄的相關主事者，有的已認識二、三十年，如今大聯大收購文曄股權，不但沒有「好好坐下來談」，還連一聲招呼也不打，讓鄭文宗覺得沒有善意，他直接表態說：「大聯大非合意收購，即使每股達百元公開收購價，文曄都不願意。」「收購本公司（文曄）三成股權後，究竟要與本公司開啟何種『良性對話』？為何一定要收購本公司三成股權後，才能與本公司開啟『良性對話』？」

大聯大董事長（右）黃偉祥自2005年起啟動策略併購，讓公司10年業績締造5,000億元版圖。（圖／報系資料庫）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)