文曄自成軍以來，靠著一步一腳印拚出好業績，尤其從二○一五年開始，年營收一路走揚，飆破三千億元大關，被業界視為模範生。然創辦人鄭文宗持股僅四˙七七％，全體董事及關係人持股也只約一○％，前十大股東合計則約二十四˙四％。

因此，若從股權分析，大聯大一旦收購文曄三○％股權，文曄經營團隊根本無力抗衡。此外，大聯大不介入經營權的保證，也只限於「在文曄本屆董事任期內」，以文曄近年股東會出席率都未超過六成的現況，大聯大的三○％文曄股權，下一屆董監事改選時可輕易取得過半數席次。

「大聯大的三○％文曄股權，既迴避了《公平交易法》的三分之一申報門檻，又能取得文曄董事會過半席次，背後算計得十分清楚。」一名知情人士向本刊透露，鄭文宗明白大聯大的意圖後表示：「先把道理講清楚，弄清楚可不可以做，程序正義要講清楚，用拳頭打架不是我的風格。」

堅持「講道理」的鄭文宗，直接具狀提告大聯大，一告涉嫌違反《證券交易法》，控訴大聯大的公開收購說明書，沒提到事前向台灣公平會及大陸國家市場監督管理總局申報；二告涉嫌違反《銀行法》，認為大聯大以長期投資名義收購文曄股票，但超過七十八％的資金卻向銀行短期借款。

鄭文宗的第三告是認為大聯大涉嫌內線交易。大聯大宣佈公開收購文曄前，文曄股價已有不正常價量波動，自去年十月一日起，文曄股價從三十八元跌到三十五元低檔期間，有四大券商買超一萬二千多張，占收購目標比重六％以上。

公平會副主委彭紹瑾表示，參考Gartner等資料後，大聯大收購文曄一案，不須申報結合。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)