大聯大的來勢洶洶及文曄的縝密提告，引來大陸業者關注。最出奇的是，去年十二月初，由超過三十家大陸手機產業組成的「手機中國聯盟」，也向大陸國家市場監督管理總局舉報，此一收購案存在「壟斷、限制供應與限制競爭」風險。

一名電子通路商指出，「大聯大和文曄在大陸半導體零組件經銷市場占比達四五％及二五％，合計七成，有沒有壟斷不言而喻。」

不過，大聯大也不客氣地搬出文曄年報表示，文曄自稱在亞太市場市占率為三˙二％，若加上大聯大，兩方加總也只有八˙三％，此外，根據大陸海關總署的進出口及市調機構「IC Insights」的數據，兩方合併約占全球半導體總銷售額的八．六％，根本扯不上壟斷。

本刊調查，大聯大公開收購文曄有兩個成就條件，一是持股五％以上，二是公平會認定不須申報結合。一月十五日，公平會副主委彭紹瑾表示，參考國際調研機構「Gartner」報告等資料，認為大聯大和文曄不論在全球、亞太或台灣市占率均不及一成，因此認定不須申報，大聯大當天持有文曄股權已達十七％，因此這樁搶婚等於過關。

對於反擊受挫，文曄現正醞釀下一波反制。文曄董事會決議將提早於今年3月27日召開股東會，跟去年相比是在6月才召開的時間點相比，不排除需要藉由董事會進行新的決議，至於會在會中有什麼樣的經營變革，讓人拭目以待。

一位熟悉併購的法界人士指出，文曄今年提前在三月二十七日召開股東會，會中可通過減資再私募增資的議案，藉以稀釋大聯大持股，捍衛經營權。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)