對於大聯大收購文曄30％的股權，台大財務金融系專任教授陳明賢就以大聯大收購文曄一例撰文指出：「光就一家領導廠商持有第二競爭對手的三○％股份就是一件妨害公平競爭的重大事件。

試想，你的最大競爭對手可以藉著持有三○％股份，威脅在市場上大量倒貨，造成股價劇跌，就可以逼你就範。」另外，也就治理體制面提出「文曄可以跟主管機關申請發行三○％不具投票權的普通股份，看看大聯大會不會接受？」

再者，1月9日文曄再提出一條成就條件，要求大聯大應將大陸市場監督管理總局認定此次公開收購無需申報。文曄也正靜待大陸市場監督管理總局認定大聯大是否有壟斷違法。

據了解，大陸國家市場監督管理總局已約談一些業者意見，了解的問題包括「大聯大跟文曄合併或結盟，對你們是有利還是有害？」、「所以你們認為這二家合併或結盟有構成壟斷嗎？」等，目前回覆的風向是大聯大與文曄是台資企業，市場上另外兩家艾睿電子、安富利是美商，目前市場氣氛不利依賴美商供貨，若是供貨來源集中大陸企業就沒得選擇，價格及配貨處於不利的位置。

該位法界人士說，一旦被大陸市場監督管理總局認定違法，大聯大將面臨罰款，以及停止實施集中、限期處分股分或資產、限期轉讓營業等必要措施，並恢復到收購前的狀態等處分。屆時，代誌更大條！

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(中時電子報)