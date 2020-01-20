網紅「波特王」與總統蔡英文合拍影片，由於在片中稱「總統」，遭大陸合作廠商要求下架並解約，昨天他在IG限時動態貼出對話截圖，只見「波特王」三字已成為微博敏感詞，讓他回嗆：「再來跟我談民主試試」。

波特王在IG限時動態貼出和大陸網友對話截圖，只見對方告知他「你的名字被列為微博敏感詞了喔」，主要是提及「波特王」的貼文明明設公開，卻遭到微博「限制轉發」，更告知「我們都把被微博Block當作德行證明」， 對此他先表示自己是「成為讓大陸敏感的男人」，接著回嗆：「小粉紅再來跟我說民主試試，你連打我的名字都有問題，之後小粉紅想罵我的話，看來只能翻來這罵了」。

波特王臉書全文。（圖／波特王臉書）

對此網友也紛紛留言力挺，「支持你的2300萬人都是精華，所以不用在意那14億的啦」、「 不知道為什麼，有種被另一種方式肯定的感覺」、「 可惜啊！看不到小粉紅對波特王又愛又恨的對話了」。

(中時電子報)