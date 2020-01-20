大選結束後，韓國瑜面臨罷免危機。李來希在臉書分享一篇海外華裔朋友的訊息，該華僑表示，希望全台人民可以向韓國瑜說一聲「謝謝你、祝福你嗎？」並給韓國瑜暫時休息的空間，放下血淋淋的屠刀。

文中提到，韓國瑜沒有對不起高雄，是台灣大多數媒體，和以個人利益為上、不管國家死活的人對不起韓國瑜，「為什麼要韓國瑜以贖罪的心回高雄？」海外華僑拱韓國瑜選總統，韓明知會犧牲健康、家人被汙衊、如果輸會被追殺，但還是為了國、為了人民、為了黨出來選。

該華僑批落跑市長議題荒謬，「那些選立委的市議員現在都需要以贖罪的心情去上班嗎？」當進入一家公司做部門經理，三個月後因形勢需要公司考慮讓你當總經理，這樣是落跑部門經理嗎？還是有更多的資源可以幫助部門？

華僑指出，古今中外，整批年輕人普遍會以罵「老人去死，去包尿布」而超有榮譽感的，只有現在的台灣。東南亞華僑受到儒家文化的熏陶，恐比台灣年輕人厚重，所以媒體、教育工作者等，要開始對台灣的現況有一顆贖罪的心，而韓國瑜不需要以贖罪的心回高雄。

該華僑認為，韓國瑜是修菩薩道之人，根本不會用名聲去撈權力和富貴，也不怕罷韓，媒體界不需要給意見，他知道怎麼做，如果他離開會讓高雄人因此得到更多幸福，他會很開心地走，如果在高雄當市長，會帶給高雄人更多幸福，自己多苦也會留。

媒體靠蹭韓國瑜來達到收視率，華僑說，「我的良知想叫我轉告台灣媒體，你們可以告訴台灣人民對他有多點感恩心嗎？」且韓冰明顯心靈受傷了，李佳芬祖墳也受到干擾，「他們祖宗十八代都被傷了」，為台灣犧牲那麼多，「可以說一聲感激嗎？」媒體黑韓賺飽飽，「可以告訴他一聲抱歉：對不起，我們打擾你了辛苦了嗎？」

海外華裔看到的是，「一家人的心已經在流血了。然後網軍，媒體每天繼續往敞開的傷口，拚命射箭、插刀，撒鹽。」令人感到沒人性，「人心是肉做的。 現在可以給韓國瑜一個喘氣的空間嗎？讓他休息一下，你們找別的梗來賺錢嗎？」

該華僑說，自己是代表東南亞一群看不下去，這幾天心情都很不好的人，當中有人為了韓國瑜幾天沒心情工作，失眠、哭泣，因為不忍一位這麼善良、愛國愛民，代表中華文化里頭的明君受到這樣的對待。「世界因為他開始注意早被遺忘的台灣。對一個如此愛台灣，推銷台灣的人，於心何忍？」

(中時電子報)