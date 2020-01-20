總統大選前不少網友紛紛在網路上發出「雞排祭品文」，其中最霸氣的是一名何姓男子在臉書上嗆聲，如果蔡英文拿到800萬票，他就要請「全台人民每人一份雞排」，還嗆聲要網友幫他截圖。結果何男遭起底竟然是警政署公務車駕駛，由於選後債主連連找他「討債」，讓他不關閉臉書神隱。但昨天何男突然重新開放臉書，勇敢發聲明表示，將在1月21日下午將在台北市通化街發放600份雞排，並反省網路發言必須謹慎。

何男在臉書上強調，對於自己開玩笑的言論，意外引發社會爭議感到抱歉，他除了自我反省，「日後在網路上留言一定會更加謹慎」外，也表示會捐出1個月薪水，以最大的誠意，在本月21日（星期二）在「艋舺雞排」台北通化店發送600份雞排，每人限領一份。

為了表示誠意，何男還會加碼他捐款給「家扶基金會台北家扶中心」、「關愛之家台灣關愛基金會」、「財團法人流浪動物之家基金會」等，盼爭議、事件到此結束。

蔡總統創下歷史紀錄的817萬票「小英障礙」，雖然何男並未在臉書上詆毀任何候選人，但他的PO文卻引起熱議，讓何男留言在選後造成話題，警政署也出面表示，何男非警職，只是約聘人員，且網路發言未涉公務，不便評論，但私下仍勸誡何男日後要謹言慎行。

不過想一嘗選舉雞排的民眾還是要注意，明〈21日)下午1730，何男會依約在艋舺雞排台北通化店(大安區臨江街8號)準時發放600份雞排，每人限領一份，發完為止。

(中時電子報)