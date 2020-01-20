農曆春節將至，高雄市長韓國瑜為了解魚貨、蔬果等年節供應情況，昨率市府團隊到前鎮漁港，隨後再轉往鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場巡查。然而，韓卻遭攤商嗆「滾出高雄」，韓昨回應表示會尊重各種聲音。對此，桃園市議員詹江村砲轟「不要太過份了！」

韓國瑜昨清晨5時10分抵前鎮魚市場巡視場內各魚貨拍賣區，親自向魚販、承銷商詢問年節期間魚貨供應量與市場行情，韓更接續到鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場巡查。然而，過程中雖有不少熱情民眾大聲高喊「市長加油」，卻也有攤商高喊「滾出高雄」。韓國瑜被問到此事，則表示他當下沒聽到，民主社會本來就會有各種聲音、各種意見，他都尊重。

詹江村則在臉書上為韓國瑜打抱不平！他砲轟「不要太過份了！」他認為適可就好，不要再安排臨演故意開嗆，刻意營造高雄人都討厭韓國瑜！

他說民主自由不是大聲就贏，小心炒作失當，有智慧的年輕人也會看不下去。

(中時電子報)