小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】台股今封關 抱股迎金鼠

台股金豬年最後一個交易日，內外資下好離手，法人指出，年假期間多空消息「五好二壞」，抱股過年勝率大，武漢肺炎及美國制裁華為是二大變數，但美超級財報、蘋果新機、高現金殖利率、漲價概念股及優質傳產概念股將成為抱股過年的「五福臨門股」。

【2】台股預告片 五千金賀歲

外資高唱台股千金旋律，繼三千金升級為常態、且2019年12月催生大立光、矽力-KY、精測、信驊四千金盤中短暫合體後，外資圈期望值再進化為「五千金」！摩根士丹利證券針對祥碩給出922元的準千元級推測合理股價，提振台股金豬年歲末士氣，也給多頭先備妥「錢鼠年」新春領頭大將。

【3】賺逾兩股本 14檔獲利大腕閃金光

距離年報最終繳交期限即將進入倒數計時，台股每股獲利王已搶先由大立光奪下，2019年全年以EPS 210.69元，再造台股獲利天險。法人表示，2019年不只大立光業績發光，初估有望賺進二個股本的家數至少14家，其中十檔、即逾七成都是靠科技股打下江山，尤其緯穎、環球晶和譜瑞-KY，更是早早跨過賺進二個股本的門檻，成為台股每股獲利王的新標竿。

【4】13檔資金歸隊 法人鼠來寶

台股春節封關在即，市場看好年後內外資歸隊行情，指數有機會挑戰高點，多頭資金也陸續調整持股布局，市場專家挑選力成（6239）、上銀（2049）、環球晶（6488）等13檔個股，獲投顧法人唱旺後市，且上周已有法人買盤提前卡位，短中長期均線向上，可望喜迎金鼠年。

【5】公股行庫好薪情 加薪2～5％

公股行庫去年交出亮眼的獲利成績單，針對今年加薪，公股行庫主管指出，除了晉級調薪至少2％起跳，最樂觀預期是可加薪5％。

(中時電子報)