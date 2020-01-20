威潤(6465)以品牌「ATrack」在車用衛星監控市場靠多樣化的產品站穩北美、日本以及歐洲市場，自2019年開始也將主軸移往搶攻日本車用Tier1，除此之外，威潤董事長湯潤闊最新受訪時大方分享，為將觸角延伸到物聯網(IoT)，已在去年底設立新公司「威聯八方」，專職於物聯網領域，規劃最快2年可以申請上興櫃，湯潤闊看好現在「時候到了」，對於自己的「第二次創業」相當有信心！

威潤現階段除穩固既有車用衛星監控市場外，以及全力搶進日本車用Tier1大餅外，威潤也挾其在車聯網多年的市場經驗，將觸角延伸到利基型IoT(物聯網)，在去年底也正式成立專職於物聯網的公司，名為「威聯八方」，對於該新團隊的成立，湯潤闊就直言，就是「時候到了」!

湯潤闊表示，「威聯八方」重點擺在今明兩年的經營，一旦營運順利，後年就可以興櫃，搶當威潤第一隻小金雞，「威聯八方」被湯潤闊比喻為自己的第二次創業，且也會讓員工入股，今年下半年也會讓威正式入股投資。

湯潤闊表示，威潤對於IoT相當有期待，挾過去10年做車聯網的經驗，往下延伸到物連網，就技術層次來說，一定可以駕輕就手，但不會選擇進入智慧家庭這一塊已經競爭非常激烈的板塊，會選擇商業市場、工業市場，現階段瞄準智慧農業、冷鏈技術等應用，加上日本最新通過HACCP，即危害分析重要管制點(Hazard Analysis and Critical Control Points，簡稱：HACCP)是一種以科學為依據，保證加工系統流程的食品安全，故威潤看準商機龐大，會從高經濟價值農作物、冷凍肉畜產品等切入，溫控的解決方案對出口國家，都很有市場，最快下半年IoT就可以看到成果，與車聯網不同的是，物聯網是偏向少樣多量，物聯網的商機會發生在每個人身上，成長和發揮空間很大。

(時報資訊)