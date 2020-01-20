陸媒《環球時報》20日引述印度媒體專題報導稱，過去10年來，東亞的力量平衡顯然朝著有利於中國大陸的方向轉變。華府曾依靠在軍力上投入更多資源埋葬了蘇聯，但這種情況不會發生在大陸身上，華盛頓對此心知肚明。此外，比起蘇聯奉行的社會制度，大陸特色的社會主義要好得多。且中共非常明智，會在必要時作出調整，以適應新的經濟和政治現實。

印度《星期日衛報》19日發表丹尼爾·瓦格納撰寫題為〈美中關係的常態〉評論指出，貿易戰以及在政治、軍事和科技領域的競爭，表明了美陸關係一種可能的常態。但問題是，在川普領導下，大陸會被「遏制」的可能性很小，因為美國無法憑藉一己之力完成。美國擊敗蘇聯得到眾多盟友支持。當初對蘇聯奏效的戰略，如今對大陸行不通。

文章指出，其實，大陸的行為與外界對一個新興超級大國行事的預期並無二致，與美國成為超級大國時（的表現）也沒什麼兩樣，即加強自己的地位、擴大影響力並打造軍事力量。美國不應生氣，而應像大陸那樣去做且要加倍努力。美國國會許多人的行事，讓人覺得「中國崛起」是對他們個人自尊的挑戰，而非兩個國家在全球舞台上的競爭。

文章強調，關鍵是，大陸已掌握如何在西方棋盤上博弈的技能。若美國不注意，北京很快會獲得優勢。如今，在美國日益走向孤立主義道路、大陸走向多邊主義道路的情況下，若大陸變得更加強大，那怎麼辦？

文章認為，實際上，在全面競爭中，真正的接觸合作符合美國及世界利益。美國應放棄不現實的期待。從大陸的視角看，現在的做法行之有效。正是大陸進行調整適應、提升和重塑自身的能力，成就了世界第二重要的國家。

(中時 )